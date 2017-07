Als mutmaßliche Handtaschenräuber sind am Montagabend zwei Jugendliche in Wiener Neustadt festgenommen worden. Ein 16-Jähriger befindet sich in Haft, ein 15-Jähriger wurde angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ. Das Opfer (36) blieb unverletzt.

Ein Täter hatte der Fußgängerin im Vorbeifahren mit dem Fahrrad die Handtasche von der Schulter gerissen. Die Frau konnte nur mit Mühe einen Sturz verhindern. Der andere Verdächtige war ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs.

Auf die Schreie des Opfers aufmerksam geworden, hielt ein Passant den 16-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Beamte des Inspektion Wiener Neustadt-Burgplatz griffen kurze Zeit später den 15-Jährigen auf. Das Opfer des Überfalls bekam seine Handtasche zurück.