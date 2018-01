Arbeiterball der SPÖ Bad Erlach.

Im Café-Restaurant Sabine war am Samstagabend einiges los: Die Gäste tanzten zur Musik von „Albert & Conny M.“, um Mitternacht präsentierte der TSC Dancefire eine Showeinlage. Als Tombola-Haupttreffer wurden Karten im Wert von 190€ für das Musical „I am from Austria“ verlost, außerdem gab es 30 Körbe und 150 Sofortgewinne.

Der Reinerlös des Balles geht an das Kinderfreunde-Haus in Bad Erlach.