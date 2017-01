Die Einrichtung einer interdisziplinären Aufnahmestation am Landesklinikum Wiener Neustadt war in den vergangenen Jahren immer ein wesentliches Thema des Neujahrsempfangs. Jahr für Jahr wurde sie angekündigt, Jahr für Jahr konnte sie aus verschiedenen Gründen nicht und nicht in Betrieb genommen werden. Und als sie endlich in Betrieb ging, musste sie bald wieder aus organisatorischen Gründen geschlossen werden.

Was heuer anders war? Die interdisziplinäre Aufnahmestation wurde gleich gar nicht in der Reihe der vielen (guten und wichtigen) Projekte genannt. Obwohl allen handelnden Personen klar ist, dass diese Einrichtung in einem Krankenhaus wie Wiener Neustadt eigentlich Standard sein sollte.

Was eben nicht gelungen ist: Diese Station aus den bestehenden Ressourcen heraus zu etablieren. Das lässt sich offenbar nicht stemmen. Das sollte mittlerweile allen klar sein. Damit sollte auch klar sein: Wenn die Landespolitik hier in Wiener Neustadt diese Abteilung will, muss sie die Ressourcen dafür zusätzlich zur Verfügung stellen.