Udo Landbauer ist weg, ein Nachgeschmack für die Stadtpolitik bleibt. Denn der Rücktritt des FPÖ-Politikers vergangene Woche lässt einige wichtige Fragen offen: Was wusste er tatsächlich von den deutschtümelnden Tendenzen, die seiner Burschenschaft vorgeworfen werden? Wieso der plötzliche Rückzug, nachdem sich sowohl die FPÖ-Spitze als auch die Koalitionspartner in der bunten Stadtregierung öffentlich hinter ihn gestellt hatten? Und, nicht zuletzt: Hat Landbauer vor, zurückzukommen?

In der FPÖ ist schon von einem möglichen Landbauer-Comeback die Rede, sofern in der strafrechtlichen Aufklärung der „Germania-Affäre“ nichts an ihm hängen bleibt.

Doch das greift zu kurz: Schließlich wurde nie ernsthaft der Vorwurf erhoben, Landbauer wäre selbst für das Germania-Liederbuch verantwortlich. Es ging weniger um die strafrechtliche, als um die politische Verantwortung – im Grunde um die Frage: Kann jemand untertags im Rathaus und abends im Germania-Keller sitzen?

Diese Frage wird die Justiz nicht klären.