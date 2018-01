Die Kooperation zwischen Thiems Hobbyfußball-Truppe und dem ASK Bad Fischau sorgte schon für den ein oder anderen Augenroller – Wie viel Zeit hat dieser Tennis-Profi? Der soll sich lieber auf seinen Sport konzentrieren.

Eine eindimensionale Sichtweise. Dominic Thiem hat in den letzten Monaten nicht sein bestes Tennis gezeigt und genau da kann es helfen den Fokus kurzfristig zu ändern. Der Lichtenwörther hat das Tennisspielen ja nicht verlernt, nur in der Endphase des Jahres 2017 hat, neben ein paar Wehwehchen, die mentale Frische gefehlt. Aus Zeit mit Freunden und seinem Hobby Fußball kann er auch mentale Energie gewinnen und das ist auch gut für sein Auftreten am Tennisplatz.

Spätestens mit dem Saisonauftakt in Abu Dhabi rückte für Thiem Tennis wieder an die erste Stelle. Und 2018 kann ein entscheidendes Jahr werden, ob Thiem den letzten Schritt nach ganz oben setzt und auch einmal bei einem Grand Slam die Siegertrophäe in die Höhe stemmen darf. Was ihn bisher davon abhielt? Die fehlende Lockerheit. Wer 24 Stunden mit Tennis verbringt, wird irgendwann mental ausgelaugt sein, so wie Thiem zum Jahresende 2017. Richtig abschalten muss gelernt sein. Und was kann da besser helfen als ein Hobby?