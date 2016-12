13.000 Euro. Haben oder nicht haben. Das ist keine Summe, die man zuhause in der Küchenlade liegen hat. Und auch wenn man sie vielleicht auf der Bank hat – einfach so abheben und ausgeben machen wahrscheinlich auch nicht viele…

Christoph Jedlicka musste genau diese Summe zahlen – die Konsequenzen nach einem Foulspiel in einem Spiel der 2. Landesliga Ost. Geld, dass der werdende Familienvater sicher besser brauchen hätte können – ein Baby am Weg, mitten beim Hausbauen. Es hört sich an wie aus einer schlechten Seifenoper, ist aber die Realität.

Hier wurde völlig das Augenmaß verloren. Als Sportler setzt man sich einem gewissen Verletzungsrisiko aus. Und auch, wenn das folgenschwere Foul von Jedlicka sicher für den Betroffenen schmerzhaft gewesen ist, ist dieses Nachspiel überzogen. Hat Jedlicka ein schweres Foul begangen? Ja, absolut. Ist die rote Karte gerechtfertigt gewesen? Durchaus. Aber muss man ihn dafür so bluten lassen? Auf keinen Fall. Vor allem geht es am Sportsgeist komplett vorbei.

Wenn die Jedlicka-Causa als Präzedenzfall hergenommen wird, sitzen die Spieler bald häufiger auf Gerichtsbänken als in der Umkleidekabine. Das wäre der Tod für den Volkssport Fußball in der Form, wie wir ihn kennen und lieben.