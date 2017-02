Der Neujahrsempfang von Stadtgemeinde und Wirtschaftskammer hat es gezeigt: Die Aufbruchsstimmung, die seit dem Regierungswechsel in Wiener Neustadt herrscht, hält an. Mehr noch, die vielen Projekte, die im ausgerufenen „Jahr der Chancen“ realisiert werden sollen, sorgen für eine positive Grundstimmung. Auch, wenn vieles noch nicht sichtbar ist. Auch, wenn manches noch immer umstritten ist. Und umstritten bleiben wird, weil es eben verschiedene Sichtweisen, etwa von der Verbauung des Hauptplatzes für den Marienmarkt, geben kann und geben darf. Ja, geben soll.

Die positive Grundstimmung ist nicht nur am außerordentlich guten Besuch des gemeinsamen Neujahrsempfangs abzulesen. Sie wird in vielen Gesprächen spürbar, die nicht nur an diesem Nachmittag stattgefunden haben. Gespräche, in denen positive Pläne für die Zukunft gewälzt werden. Ohne aber darauf zu vergessen, dass noch viel zu tun ist. Aber im Wissen, dass vieles angegangen wird. Und im Wissen, dass vieles von Stadt und Land, von Unternehmern und Mitarbeitern gemeinsam viel leichter gelingt.