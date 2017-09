Von einer klugen wirtschaftlichen Entscheidung, ein Eisgeschäft auf den Marienmarkt zu holen, kann man wohl nicht sprechen. Immerhin gibt es mit dem „Eisgreissler“, „Salek“ oder „Heiling Eis“ drei Top-Adressen in unmittelbarer Umgebung, dazu kommen zusätzliche Eisdielen in der Innenstadt. Dass das Eisgeschäft „Mia Gelateria“ zusperren muss, kommt angesichts der übermächtigen Konkurrenz also nicht überraschend.

Ein „Desaster“ daraus abzuleiten, wie es die SPÖ macht, ist allerdings unsinnig. Die Innenstadt wird den Wegfall sicher verkraften, wenngleich das „Aus“ auch ein Warnschuss an die Stadtregierung ist: Ein Selbstläufer ist der Marienmarkt nach wie vor nicht, das zeigt eine objektive Sicht auf das Projekt: Der Marienmarkt bringt bisher einen leichten Frequenz-Anstieg in der Innenstadt, aber keine Besucher-Massen, die über den Hauptplatz rollen.

Deswegen ist der frei gewordene Stand auch eine Chance, den Marienmarkt zu verbessern, damit noch mehr Menschen in die Innenstadt kommen.