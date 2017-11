In Zeiten von Facebook & Co. ist ein Aufreger schnell passiert. So geschehen auch in der Vorwoche, als ein Teil der Stadtmauer abgerissen wurde (siehe Seite 6). Ein Video von der SPÖ vom Bagger in der Stadtmauer machte schnell die Runde, die Empörung unter den Bürgern war groß.

Erst danach folgte die Information durch den Magistrat: Der betroffene Teil der Stadtmauer sei einsturzgefährdet, weil er nicht „original“ sei, sondern nach dem 2. Weltkrieg nach einem Bombentreffer aus Schuttmaterial wieder aufgebaut worden sei.

Das mag auch stimmen, wenngleich zu sagen ist: Hätte die Stadtgemeinde vor dem „Mauerfall“ über die Bauarbeiten informiert (wie es bei vielen anderen Projekten der Stadt auch positiv passiert), wäre die Aufregung darüber nicht so groß gewesen. Zwar hätte das Loch in der Stadtmauer dennoch für ein Politikum ausgenutzt werden können, allerdings hätten sich die Bürger dann auch ein besseres Bild der Gesamtsituation machen können. Das wurde hier leider verabsäumt.