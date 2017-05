Will man am Samstagnachmittag in der Innenstadt essen oder nur einen Kaffee trinken, ist das kein Problem. Die Auswahl ist – nicht zuletzt dank des Marienmarkts – groß wie nie. Will man davor oder danach noch Besorgungen machen, ist das schon eine ganz andere Geschichte. Wie ein aktueller Rundgang durch die Fußgängerzonen zeigte (siehe Artikel Seite 11), haben viele Geschäfte geschlossen, besonders augenscheinlich wurde das in der Neunkirchner Straße. Dazu kommen auch am Nachmittag unterschiedliche Öffnungszeiten – Einkaufen wird so insgesamt zur Lotterie.

Kein Wunder, dass es hier dann doch viele potenzielle Kunden in ein Einkaufscenter mit einheitlichen Öffnungszeiten zieht. Mit dem Marienmarkt hat die Stadtregierung Rahmenbedingungen für mehr Frequenz geschaffen. Leider sind es oft gerade Neustädter Traditionsunternehmen, die im Gegensatz zu Ketten am Samstagnachmittag geschlossen haben. Was doppelt schade ist – denn sie wären das Salz in der Suppe und wie der Marienmarkt ein Alleinstellungsmerkmal in der Innenstadt.