Als autofahrender Einkäufer in der Innenstadt hat man es nicht leicht: Bis wann gilt heute die Gebührenpflicht? Gibt es noch eine Mittagspause? Wie ist das jetzt mit dem Gratis-Donnerstag? Die Erfahrungen der letzten Monate haben gezeigt, dass aufgrund der häufigen Parkzeiten-Wechsel in den vergangenen Jahren viele Einkäufer nicht mehr durchblicken. Vor allem, dass am Donnerstagnachmittag Gratisparken ist, hat sich noch nicht herumgesprochen.

Wie übrigens auch bei so manchem Verkäufer, wie sich bei einer Umfrage der NÖN in den Geschäften herausgestellt hat. Gleichzeitig zeigt sich, dass viele Unternehmer und Kunden mit der Donnerstag-Regelung unzufrieden sind. Wer hat schon Zeit, Donnerstag um 14 Uhr auf Shopping-Tour zu gehen? Da nützt ein gebührenfreier Parkplatz wenig.

Für die neue Stadtregierung erweisen sich die Parkzeiten – wie auch für die alte – als knifflige Angelegenheit. Hier muss weiter nach einer Optimierung gesucht werden. Denn die jetztige Lösung stellt offensichtlich nur wenige zufrieden.