Lehrer stehen immer wieder im Mittelpunkt der Kritik. Manches Mal wohl zurecht, manches Mal wohl auch zu unrecht. Im Falle der Schließung der Landesberufsschule Wiener Neustadt sind es die Lehrer, die Kritik üben. Wohl zurecht, denn die Entscheidungsfindung erfolgte über ihre Köpfe hinweg.

Wenn die Lehrerinnen und Lehrer jetzt eingebunden werden, wenn es darum geht, Konzepte für die Integrierung der Schule in jene in Theresienfeld und Waldegg zu erarbeiten, haben diese – noch im Eindruck der sie so massiv beeinträchtigenden Veränderungen – sofort ihre Bereitschaft zur Mitarbeit durchklingen lassen.

Selbst wenn es ihnen schwerfällt, an die Möglichkeit der Mitwirkung zu glauben. Was auch nachvollziehbar ist. Denn zur Entscheidungsfindung wurde offenbar auch niemand jener gehört, die einerseits vielleicht sehr viele Inputs zum Treffen einer richtigen Entscheidung beitragen könnten und andererseits von der Entscheidung getroffen werden.

Für die Bereitschaft, dennoch mitwirken zu wollen, gebührt den Pädagogen höchster Respekt.