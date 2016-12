Schlimmer geht’s nimmer. Und da braucht sich auch niemand wundern, wenn die Politik(er)verdrossenheit weiter und weiter steigt. Ein Gemeinderat ist in eine Schlägerei um einen Parkplatz verwickelt (nicht verurteilt!), er lässt sich bei einer Amtshandlung zu einer Polizistenbeschimpfung hinreißen – und seine Regierungspartner ÖVP, FPÖ und Liste Soziales Neustadt gehen, so gut es geht, in der Frage auf Tauchstation, obwohl klare Worte angesagt wären.

Nur die SPÖ schießt sich geschlossen auf Haberler ein und fordert dessen Rücktritt – mit dem moralischen Zeigefinger in der Höhe, er sei eine Schande für die Stadt. Was postwendend dazu führt, dass dieser die Moralkeule gegen die SPÖ erhebt und die vom Kontrollamt aufgedeckten von der Stadt offenbar zugunsten der SPÖ bezahlten Kosten in der Höhe von fast 90.000 Euro ins Treffen führt.

Bitter: Beide Seiten lassen ihre moralischen Ansprüche lediglich für ihr Gegenüber gelten und wenden ihre Ansprüche bei sich selbst nicht an – ansonsten wären einige Sessel geräumt. Auf beiden Seiten.