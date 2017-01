Die ganz großen Katastrophen sind Stadt und Bezirk Wiener Neustadt im Jahr 2016 zum Glück erspart geblieben: Großbrände, Unwetterschäden oder Kapitalverbrechen blieben im Vorjahr aus. Trotzdem: Viele Feuerwehren, Polizeidienststellen, aber auch Retter wie etwa das Rote Kreuz haben steigende Einsatzzahlen.

Bei der Neustädter Polizei haben unter anderem die zahlreichen Schwerpunktaktionen im Stadtpark und am Bahnhof für Herausforderungen gesorgt. Die Rot-Kreuz-Bezirksstelle Wiener Neustadt kann gar einen Rekord verzeichnen: 53.241 Mal verließen Rettungsautos den Stützpunkt, um zu Patienten auszurücken – so oft wie noch nie zuvor. Auch die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt kann sich kaum Verschnaufpausen leisten, wie Brand-Einsätze am Heiligen Abend und zu Silvester zeigen.

Nicht zuletzt dank den Freiwilligen bei Rettung und Feuerwehr konnten viele Herausforderungen erfolgreich bewältigt werden. Und man braucht kein Prophet zu sein, um vorauszusagen: Einsätze wird es auch im heurigen Jahr zur Genüge geben.