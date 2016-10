„Reden ist silber…“, den Rest erspare ich Ihnen, lieber Leser. Erstens, weil dieses geflügelte Wort ohnehin jeder kennt und zweitens, weil es in dieser Causa ohnehin nicht zutrifft. Um was es geht? Wiener Neustadts Sportfrage Nummer eins, das Stadion-Thema. Kommt es? Kommt es nicht?

Und wenn ja, wie und in welcher Form? Vor allem: Wann? Wenn es nicht kommt, was heißt das für die Zukunft des Vereins? Viele, viele Fragezeichen und noch viele, viele mehr – und die Protagonisten scheinen ihre Gesprächsbasis verloren zu haben. Dabei drängt die Zeit, Antworten müssen her.

Skepsis hat sich eingeschlichen. Dabei haben der Vorstand und die Stadtregierung das selbe Ziel: Ein funktionierender Bundesliga-Verein – und das in einem Stadion, das Wiener Neustadt und dem Profi-Sport angemessen ist. Es entsteht der Eindruck, als würde die Kommunikation vorrangig über die Medien laufen. Und so schön, dass für die schreibende Zunft ist und Schlagzeilen in Masse liefert – wenn das die einzige Art ist, miteinander zu sprechen, sind wir weit davon entfernt eine gemeinsame Lösung zu finden.

Die Zeit drängt: Die Abgabe der Lizenz ist bereits am Horizont auszumachen. Und da wäre Schweigen nicht Gold, sondern das Gegenteil – ein schwarzes Loch.