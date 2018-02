Dreimal wurde die Kassenarztstelle für den Gemeindearzt in Eggendorf bereits ausgeschrieben – beworben hat sich bisher aber niemand. Mit dem Problem steht der Ort in Niederösterreich nicht alleine da, „Landärztemangel“ gibt es in mehreren kleinen Gemeinden.

Für junge Mediziner scheint der Arbeitsplatz abseits der Ballungsräume unattraktiv geworden zu sein. Das liegt nicht nur am Verdienst und den hohen Anschaffungskosten für medizinische Geräte, sondern auch an der mangelnden Freizeit, wenn man etwa an die Wochenenddienste denkt.

Dabei ist das Eggendorfer Beispiel nicht nur ein Problem für die Bevölkerung, sondern auch ein Alarmsignal für die Politik. Denn in den nächsten Jahren werden aufgrund von Pensionierungen viele Landarzt-Posten frei werden. Dass Menschen dann vor verschlossenen Ordinationen stehen, wird also kein Einzelfall bleiben.

Deswegen liegt es jetzt an der Politik, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit der „Patient Landarzt“ auch noch die nächsten Jahre überlebt.