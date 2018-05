Es ist schon eine Zeit lang her, dass Wiener Neustadt Austragungsort einer echten Großveranstaltung war. Wir erinnern uns: Das Mega-Festival „Aerodrome“, dazu Einzel-Konzerte von U2, den Rolling Stones oder Pink Floyd – in den 90ern gab es dazu die „Air Show“ mit Kampfjets & Co., die zigtausende Besucher aus ganz Österreich anlockte.

Jetzt ist Wiener Neustadt wieder in aller Munde: Mit dem „Red Bull Air Race“ wird wieder eine Veranstaltung nach Wiener Neustadt kommen, die weit über die Stadtgrenzen hinaus für Gesprächsstoff sorgen wird. Was gut ist, denn schließlich hat die urbanste Stadt Niederösterreichs einen Ruf als „Veranstaltungs-Stadt“ zu verteidigen.

Dazu kommt, dass mit dieser Veranstaltung viel Werbung für die Stadt gemacht wird – Werbung, die etwa mit einer groß angelegten Image-Kampagne nicht zu bezahlen wäre. Nicht zu vergessen ist auch der wirtschaftliche Faktor: Volle Hotels und Pensionen, auch die Gastro wird sich ein Stück vom Kuchen abschneiden können. Für die Stadt wird die Veranstaltung ein Gewinn sein.