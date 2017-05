Man kann vom Marienmarkt halten, was man will, eines ist nicht zu leugnen: Mit den Menschenmassen, die sich am Wochenende über den Hauptplatz und die restliche Innenstadt bewegten, war die Eröffnung ein Erfolg. Freilich war das nur der Anfang, ob der Markt auch in den nächsten Monaten die Massen anziehen wird, muss sich erst zeigen.

Dass die SPÖ wie am Tag vor der Eröffnungsfeier bei ihrem Fackelzug zum x-ten Mal das Erscheinungsbild des Marienmarkts an den Pranger stellt, mag zwar für ein paar schnelle Lacher sorgen, bleibt aber langfristig ohne Wirkung – tiefgehende Oppositionspolitik sieht anders aus.

Denn bei den vielen positiven Aspekten, den der Marienmarkt in die Innenstadt bringen wird, sind auch andere Dinge im Auge zu behalten: Wie wirkt sich die neue Konkurrenz auf etablierte Lokale in der Innenstadt aus? Sind genügend Parkplätze vorhanden? Wie sieht es mit der zusätzlichen Verkehrsbelastung rund um den Ring aus? Was sagen die Anrainer in der Innenstadt? Auch so könnte (konstruktive) Oppositionspolitik aussehen.