Alkohol-Exzesse von Jugendlichen und ihre Folgen. Dieses Thema beschäftigt Wiener Neustadt seit vielen Jahren. Vielfach wurde das der Partyszene zugerechnet, mit der sich Wiener Neustadt einen Namen gemacht hat.

Immer wieder hat es wegen dieser Alkohol-Exzesse, wegen der ausufernden Gewalt, wegen des überhandnehmenden Vandalismus begleitende Maßnahmen von Stadt, Polizei und den Gastronomen gegeben. Mal mit weniger, oft mit mehr Erfolg.

Jetzt ist leider wieder einmal ein Vorfall passiert, der wie eine Spitze eines Eisberges wirkt, wenn man sich die Zahlen genau anschaut. Ein 15-Jähriger kommt bei einem Alkohol-Exzess beinahe ums Leben. Abgefüllt offenbar in einem Lokal in der Wiener Neustädter Partymeile. In einem Lokal, in das der Jugendliche eigentlich gar nicht hinein hätte dürfen.

Die Polizei und der Magistrat tun gut daran, angesichts der Dramatik dieses Vorfalls nicht zur Tagesordnung überzugehen, sondern mit allen Mitteln jene zur Verantwortung ziehen, die ihrer Verantwortung nicht nachgekommen sind.