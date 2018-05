Die Beschwerden aus der Bevölkerung waren zu groß geworden: Meldungen über dubiose Gestalten im Stadtpark und am Bahnhof standen an der Tagesordnung, vor allem im Stadtpark wurde ungeniert vor den Augen von Spaziergängern gedealt. Die Entscheidung, Stadtpark und Bahnhof zur Schutzzone zu erklären, war deswegen eine richtige.

In nur einem Jahr wurden von der Polizei 2.300 Personen kontrolliert, 701 Betretungsverbote ausgesprochen. Dazu kommen Erfolge gegen Drogendealer, wenngleich oftmals nur die kleinen Fische erwischt werden. Allerdings haben es Polizei und Stadtführung geschafft, das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen wieder zu heben.

Natürlich ist sowohl am Bahnhof als auch im Stadtpark noch nicht alles eitel Wonne, das zeigen die Zahlen und Einsätze der Polizei klar. Allerdings wird man Probleme wie Drogendealer in einer urbanen und schnell wachsenden Stadt wie Wiener Neustadt nie ganz ausblenden können. Denn schlussendlich kommen die Dealer mit ihren Drogen nur in die Stadt, weil sie auch gekauft werden.