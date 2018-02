Maßnahmen, die Innenstadt-Unternehmen zu stärken, gab es in den letzten Jahren wahrlich viele: Von Gratis-Parkaktionen bis zu den Neustadt-Gutscheinen über den „Zauber im Advent“ bis hin zum Marienmarkt. Jetzt soll mit der „Neustadt-Card“ ein weiteres Instrumentarium hinzukommen.

Das Ziel ist klar definiert: Die Kaufkraft soll in der Innenstadt bleiben, was ja mit dem Neustadt-Gutschein nicht gelingt. Dabei setzt das Stadtmarketing auf ein – zumindest in Wiener Neustadt – neues System: Die Unternehmer können nach eigenem Ermessen Geld auf die Neustadt-Card der Kunden laden, die dieses Geld dann auch bei anderen Innenstadt-Geschäften einlösen können.

Mit dem Projekt wird (neben dem finanziellen Aspekt bei Einzelunternehmer) an das Gemeinschafts-Gefühl der Geschäftsleute appelliert – was nicht immer einfach ist, wenn man an die Öffnungszeiten denkt. So wird die „Neustadt-Card“ zur Glaubensfrage: Glauben die Unternehmer an ihre gemeinsame Innenstadt? Diese Frage wird mit der Zahl der „Neustadt-Card“-Teilnehmer beantwortet.