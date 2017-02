Vor gar nicht allzu langer Zeit vegetierte der ASK Eggendorf vor sich hin. Auf einer Anlage, die jenseits von Gut und Böse war, weder Zuschauern noch Spielern zumutbar, taumelte der Verein einem ähnlichen Schicksal wie Ebenfurth oder Matzendorf entgegen. Beide genannten Klubs gibt es nicht mehr. Eggendorf ist zehn Jahre später die Nummer eins unter den Amateur-Vereinen im Bezirk Wiener Neustadt. Und das ist der Verdienst von Thomas Pollak. Als Bürgermeister der Gemeinde und Präsident des Vereins hat er den Klub aus dem Dornröschen-Schlaf geküsst.

In dieser Zeit während seiner Reise zu diesem Punkt musste Pollak viel Kritik einstecken. Doch was von der Pollak-Präsidentschaft bleiben wird, ist ein üppiges Erbe für die nächste Funktionärs-Generation. Unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit der Kampfmannschaft – mit dieser Infrastruktur und dem Zulauf im Nachwuchs hinterlässt Pollak den neuen Entscheidungsträgern ein quasi gemachtes Nest. Er hat in Eggendorf das geschafft, was ein paar Kilometer in Wiener Neustadt über viele Jahre quasi unmöglich schien: Die Errichtung einer Kunstrasen-Anlage. Alleine deswegen muss auch der gesamte Bezirks-Fußball froh sein, einen Funktionär wie Pollak gehabt zu haben.