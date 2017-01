Fünf Kilometer. In 16:23 Minuten. Beeindruckend, was der 12-jährige Emil Bezecny beim Zillingdorfer Silvesterlauf da abgeliefert hat. Die Konkurrenz macht da große Augen – im kommenden Jahr von einem dann 13-Jährigen abgehängt werden, sind keine besonders leckeren Aussichten…

Aber diesen Herren sei gesagt: Das ist keine Schande – gegen Emil Bezecny werden noch richtig, richtig viele Läufer in ihrer Karriere verlieren. Der Bursche kann ein richtig Großer werden – egal, auf welche Distanz er sich später spezialisiert. Bei diesem 12-Jährigen trifft Talent auf Ehrgeiz. Eine Kombination, die im Spitzensport essentiell ist, um zu reüssieren.

In den kommenden Jahren hat Bezecny noch eine „kritische“ Phase zu „überstehen“: In der Pubertät verändern sich oft die Prioritäten von Kindern mit außergewöhnlichen Gaben in ganz andere Richtungen. Das ist nur menschlich und bis zu einem gewissen Grad auch verständlich. Erst nach diesen Jahren stellt sich dann heraus, ob Bezecny tatsächlich die Lauf-Rekordbücher neu schreibt. Falsch wäre es, zu viel Druck auf den jungen Mann auszuüben. Egal von welcher Seite. Bezecny braucht für den großen Wurf nicht nur Talent und Ehrgeiz, sondern auch das richtige Umfeld und ein Quäntchen Glück.