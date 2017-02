Per Textnachricht auf‘s Handy. Ein Schlag ins Gesicht. Eggendorfs Robert Weinstabl trennt sich von Mustafa Dajic auf die denkbar schlechteste Art und Weise. Egal wie sauer, enttäuscht oder erbost ein Trainer oder Sportdirektor von einem Spieler ist – für ein persönliches Gespräch oder zumindest ein Telefonat muss es immer noch reichen. Das gehört sich einfach. Und ist alternativlos.

Als der 2. Klasse Steinfeld-Klub SC Piesting Trainer Herbert Rauscher per SMS vor die Tür setzte, war der Aufschrei auch groß. Aber wurde in Kicker-Kreisen eben als Anekdote aus der untersten Liga abgetan. In Eggendorf ist mit Robert Weinstabl ein Mann am Ruder, der sich für den Weg im Fußball entschieden hat. Als Trainer. Als Profi.

Er verlangt viel von seinem Umfeld. Und noch mehr von sich selbst. Deswegen wird ihm diese Aktion nicht gerecht. Vieles, was er sich in den letzten Jahren aufgebaut hat, wird jetzt nicht mehr nur positiv wahrgenommen. Das kann für ihn noch teuer werden – der Preis? Seine Reputation. Ein wichtiger Schritt war es, öffentlich einzugestehen, dass die Vorgehensweise falsch war. Damit wahrt Weinstabl die Chance, dass die Öffentlichkeit diese Aktion als Ausrutscher zeitnah abhakt.