Auch, wenn es Daniel Kohn nicht hören will – und er vermutlich jede NÖN im Piestingtaler Großraum aufkaufen wird, damit seine Spieler die nächsten Zeilen nicht lesen: Ortmann kann für die 2. Landesliga planen. 3:0 gegen Marienthal, 9:0 gegen Wienerwald – diese Woche war das Meisterstück.

Ja, der Polster ist noch nicht groß und weich genug, um darauf ein Schläfchen bis Mitte Juni zu machen. Allerdings hat Daniel Kohn die perfekte Mischung zusammen. Die Prognose, dass das Herz der Ortmanner über die individuelle Klasse der Marienthaler siegen wird, ist kurz davor wahr zu werden. Dazu kommen noch Top-Spieler wie Daniel Englisch, Max Schwaiger, Jochen Wöhrer – der Stoff aus dem Meister sind.

Auch wenn Marienthal einen vergleichbaren Lauf hinlegt wie in der zweiten Hälfte der Hinrunde, wird Ortmann nichts mehr anbrennen lassen. Kohn wird die Spannung in der Mannschaft hochhalten, hat noch dazu die Breite im Kader, personalmäßig immer an kleinen Schrauben zu drehen, damit sich kein Spieler zu wohl fühlt.

Daniel Kohn nimmt noch keine Glückwünsche an – dennoch wird er sich in wenigen Wochen eingestehen müssen, dass in der letzten April-Woche die Meisterschaft zu Ortmanner Gunsten entschieden wurde.