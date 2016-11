Im Fußball geht‘s schnell. Ja, einen Euro ins Phrasenschwein. Ist aber so. War immer so. Wird immer so sein. Und im Fall von Manfred Rosskogler als Eggendorf-Trainer ging‘s sogar sehr schnell. Heiße elf Partien durfte er den Cheftrainer mimen. Mit Robert Weinstabl als „Sportlicher Berater“ war aber immer klar, wer die Fäden in der Hand hat. Dass das keine Geschichte für die Ewigkeit wird, war klar. Ein Abschied mit Ansage…

Weinstabl ist als Sportlicher Berater ein mächtiger Mann in Eggendorf – sein Hauptarbeitgeber bleibt aber der FAC. Logisch, dass der Verein aus der Ersten Liga und dem Profifußball Vorrang vor Eggendorf hat. Weinstabl ist ohne Zweifel ein kompetenter Trainer, der seinen Weg in diesem Geschäft machen wird. Allerdings könnte er selbst bald viel Zeit für Eggendorf haben: Der letzte Sieg mit den Floridsdorfern liegt über zwei Monate zurück, die Realität heißt Abstiegskampf. Und zwei Punkte aus den letzten sechs Spielen sind auch ausbaufähig.

Deswegen wäre Eggendorf gut beraten, bei der Nachfolgersuche sich wie von Sportchef Nemo Kovacs angesprochen „bis zu drei Wochen“ Zeit zu lassen. Denn dann ist auch in der Ersten Liga Winterpause – und fällt wahrscheinlich eine Entscheidung bezüglich der FAC-Zukunft von Weinstabl. Mit Auswirkungen für Eggendorf.