Was? Er spielt selbst? Die Verwunderung am Bad Fischauer Fußballplatz war groß. Tennis-Superstar Dominic Thiem ging seinem – nicht ungefährlichen – Hobby auf der Wies‘n eines Amateurvereins nach. Logisch, dass da im Umfeld die Alarmglocken schrillten. Das Verletzungsrisiko sei zu groß. Wenige Tage vor dem Auftritt im Davis Cup wäre jede Blessur fatal…

Auf über sechs Millionen Dolar Preisgeld wird sein Verdienst in den letzten Jahren geschätzt. Und wenn es so weiter geht, werden es noch ein paar mehr werden – doch für Thiem stand an diesem Abend nur eines im Mittelpunkt. Ein „Kickerl“ mit seinen Freunden. Und genau das, macht diesen Superstar so sympathisch. Am Ende des Tages ist er auch „nur“ ein Mensch, der entgegen dem Rat seines Umfelds seiner Leidenschaft nachgeht – damit kann sich ein „Normalsterblicher“ durchaus identifizieren.

Auch wenn Thiem in seinem Lager diese 90 Minuten ausdiskutieren muss – an diesem Abend hat er wohl in seiner Heimat im Bezirk Wiener Neustadt wieder ein paar Fans mehr gewonnen und hat sich für seine bestehenden Anhänger weiter in deren Herzen gespielt. Dieses Mal allerdings nicht mit seiner einhändigen Rückhand, sondern mit einem verschossenen Elfmeter.