Man muss schon ein sehr großer Zweifler sein, wenn man Wiener Neustadt jetzt noch in Abstiegsgefahr wähnt. Acht Punkte in den verbleibenden drei Spielen auf Schlusslicht FAC? So viel wird der SC nicht mehr verspielen – selbst wenn sie in den verbleibenden Partien ihre Freundinnen auflaufen lassen würden…

Spaß bei Seite: Wiener Neustadt kann endlich offiziell für die kommende Erste Liga-Saison planen. Wirtschaftlich steht das seit der Lizenzvergabe fest, sportlich jetzt seit dem Derbysieg. Und in der kommenden Saison hat der SC Wiener Neustadt bekanntlich ambitionierte Ziele: Titelkampf, Spitzenplatzierung, Aufstieg in die neuformierte Zwölfer-Bundesliga. In den kommenden Tagen und Wochen muss der Fokus auf die kommende Saison gelegt werden – denn das Ringen um die Top-Platzierungen in der kommenden Saison hat schon längst begonnen. Eine erfolgreiche Transferzeit ist dazu essenziell.

Was dieser Mannschaft auf alle Fälle fehlt, ist die Breite im Kader, um in einer langen Saison die Leistungsträger entsprechend entlassen und bei Verletzungen auch ersetzen zu können. Da muss auf alle Fälle der Hebel angesetzt werden, will Wiener Neustadt tatsächlich aufsteigen.