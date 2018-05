Fast neun Monate warteten die Wiener Neustädter Amateure auf einen vollen Erfolg in der 2. Landesliga Ost. Rechtzeitig vor dem „High Noon“ mit Guntramsdorf hat die Mannschaft von Peter Hlinka gezeigt, dass sie das Siegen nicht verlernt hat. Dieses 3:2 gegen Vösendorf wird – wie jeder Punkt am Konto – Gold wert sein.

Für die junge Truppe der SC-Amateure ist die Situation im Abstiegskampf alles andere als lustig: Woche für Woche entfernt sich das Tabellenmittelfeld eine Spur weiter, eine imaginäre Uhr zählt laut die sieglosen Stunden – es gibt schönere Dinge im Fußballer-Dasein. Doch so ein Abstiegskampf ist auch eine gute Lebensschule: Vor allem für viele Spieler, die im Nachwuchs von Erfolg zu Erfolge geeilt sind ist dieser Druck, dieser Stress charakterbildend. Ein, zwei, drei Saisonen am Boden der Realität in der 2. Landesliga Ost haben mit Sicherheit noch niemandem geschadet – für die weitere Karriere freilich.

Allerdings: Wenn das letzte Spiel gespielt ist, müssen sich die SC-Verantwortlichen wieder einmal die Frage gefallen lassen, warum es die dritte Saison in Folge im Abstiegskampf so knusprig wurde. Schon klar, dass es in einem Profi-Verein andere Prioritäten gibt, Kritik ist aber trotzdem angebracht.