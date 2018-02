Im Sommer werden es zehn Jahre. Zehn Jahre Wiener Neustadt im Profi-Fußball. Und dennoch: Im Falle des Aufstiegs hat Wiener Neustadt in der kommenden Saison kein bundesligataugliches Stadion.

St. Pölten als Ausweichstadion nennen zu müssen schmerzt – denn in zehn Jahren war genug Zeit, hier etwas auf die Beine zu stellen und es waren auch genug verschiedene Personen am Werk, die sich hier ein Denkmal setzen hätten können. Im Sommer in Bedrängnis zu geraten, sich mit infrastrukturellen Interimslösungen weiter zu hanteln, ist ein schweres Erbe der Vergangenheit. Ein Erbe, wofür die Gegenwart und unmittelbare Zukunft bitter bezahlen muss.

Die zweitgrößte Stadt im größten Bundesland Österreichs ohne Stadion für die oberste Spielklasse – dieses Versäumnis müssen sich auch die Politiker und Funktionäre anheften lassen, die schon längst nicht mehr in Amt und Würden sind, beziehungsweise den SC Wiener Neustadt maximal noch aus der Ferne verfolgen.

Dass Wiener Neustadt sportlich bundesligatauglich sein könnte, infrastrukturell aber noch im Unterhaus feststeckt, muss durch die Realisierung des Stadionbaus für die nächste Generation abgeschafft werden.