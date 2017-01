Die Kommunalpolitiker Udo Landbauer und Robert Pfisterer haben es gesehen. Freitagabend auf den Plastiksitzen der HTL-Halle drängte sich das Publikum, um das Basketball-Spiel des Jahres zu sehen.

Und auch wenn am Spielfeld das österreichische Top-Team aus Oberwart keinen Zweifel darüber aufkommen ließ, wer hier der Boss ist – Wiener Neustadts Publikum in Quantität und Qualität hätte sich mehr verdient. Nicht sportlich gesehen. Die Vorreiterrolle der Blue Devils in der Landesliga ist beachtlich und mehr als in Ordnung. Aber dafür infrastrukturell.

Wiener Neustadt – deine Hallen. An Tagen wie diesen wird einmal mehr deutlich, dass die Lösungen, die diese Stadt für seinen Sport hat, nicht ausreichen. Egal ob Handball, Basketball oder auch die beiden Vereine in der Futsal-Bundesliga – Turnsäle mit Publikumsrängen sind für die Qualität, die hier geboten wird, geboten werden sollte, geboten werden könnte, einfach eine mittlere Katastrophe.

Wiener Neustadt will in absehbarer Zukunft ein Stadion bauen – längst überfällig. Allerdings wäre es wohl vielen Funktionären lieber, die Stadt würde die alten Pläne einer multifunktionalen Sportanlage zurückkehren und auch für die Basketballer, Handballer und Co. eine neue Heimat schaffen.