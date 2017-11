Es gibt sie noch, die Fans aus Leidenschaft. Diejenigen, die bei Wind und Wetter zum heimischen Fußballplatz pilgern. Doch die Zuschauer werden weniger. Rund 130 Zuschauer kommen zu den Spielen im Bezirk Wiener Neustadt. In einem Ballungsraum, in dem viele Vereine nicht mehr als ein paar Autominuten getrennt sind, ist die Zahl eigentlich sehr bedauerlich. „Nur“ 130 müsste es eigentlich heißen…

Woran liegt‘s? Mit Sicherheit am Überangebot an internationalem Spitzenfußball in Fernsehen und Internet. Auf der Couch liegen und Real gegen Barcelona oder aufstehen und sich die örtliche 2. Klasse-Truppe anschauen? Zum Leidwesen der Amateur-Teams ein ungleiches Match. Und was mit Sicherheit eine große Rolle spielt: Früher musste man am Wochenende auf den Fußballplatz gehen, um am Sozialleben der Gemeinde teilzunehmen – ungeachtet ob ein übersteigertes Interesse am runden Leder besteht oder nicht.

Das gibt es heute nicht mehr, Facebook hat den Fußballplatz, das Wirtshaus und Co. als soziale Plattform abgelöst. Das ist natürlich kein exklusives Bezirks-Problem: Rapids 20.000er-Schnitt ist für eine Stadt mit 1,8 Millionen Einwohnern genauso bedauerlich wie der SC mit einem 1.000er-Schnitt bei 45.000 Einwohner in Wiener Neustadt.