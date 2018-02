Der SC Wiener Neustadt hat am Transfermarkt seine Hausaufgaben gemacht. Von der Papierform gibt es für die Neuverpflichtungen einen Einser mit Sternchen – Roman Kienast, Felix Adjei, Alex Sobczky und Diarra. Das sind Wintertransfers, die in dieser Liga absolut top sind. Wiener Neustadts Sportchef Andreas Schicker stellt seinem Trainer Roman Mählich die stärkste Mannschaft seit dem Abstieg zur Verfügung. Überspitzt formuliert wohl auch noch seit länger zurück…

Nominell ist der SC Wiener Neustadt aber damit kein Underdog mehr, braucht sich von der Kaderqualität nicht mehr vor der Aufstiegs-Konkurrenz verstecken. Die Rolle des „Underdogs“ glaubt dem Tabellen-zweiten spätestens seit Kienast und Co. niemand mehr. Und damit hat der SC zwar ein Ass im Titel-Poker verloren – nämlich unterschätzt zu werden durch den Gegner.

Aber wenn Wiener Neustadt wirklich mit den Adlern kreisen und nicht mit den Hühnern pecken will, wie es Frank Stronach in den goldenen Tagen so treffend formuliert hat, ist es auch Zeit, diese Rolle als Schwergewicht der Liga anzunehmen. Die Qualität hat die Mannschaft alle Mal. Ein direkter Aufstiegsplatz ist durchaus realistisch und sollte es der Relegationsplatz werden, braucht sich der SC vor St. Pölten nicht fürchten.