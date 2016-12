Präsidenten kommen, Präsidenten gehen. Abgewählt, hineingewählt, neugewählt. Demokratie eben? Die Mitgliederstruktur und deren Machteinfluss beim SC Wiener Neustadt erinnert aber eher an eine Aristokratie oder eine Oligarchie, bei der bekanntlich die Macht nicht vom Volk, sondern von den „Wenigen“ ausgeht. Im konkreten Fall von dieser Gruppe „ordentlicher Mitglieder“. Die Tatsache, dass davon ein Drittel gar nicht erst erschien, stimmt traurig, ist aber in der Folge wohl nur eine Randnotiz.

Denn das wirkliche Problem ist nicht die Reinisch-Abwahl an sich – so etwas kommt vor, wenn man sich einer Wahl stellt. Liegt in der Natur der Sache. Nachdenklich stimmt, dass es keinen neuen Lösungsvorschlag gibt. Ja okay, Reinisch war kein Zauberer – aber besser als überhaupt niemand, sollte man meinen…

Und jetzt? Die Mitglieder, die in der Vorwoche die Hand gegen Reinisch hoben, hatten die Plattform, hatten die Möglichkeit ihren Entschluss zu begründen und einen Lösungsvorschlag zu präsentieren. Sie ließen diese Chance vorbeiziehen. Zu sagen, die Statuten würden nur zwei Vorstände und auch keinen Präsident erlauben, ist zu wenig. Die Anti-Reinisch-Fraktion ist jetzt in der Bringschuld – und muss einen Plan liefern.