Fünf Runden hat die Amtszeit von Norbert Lechner in Zillingdorf gedauert. Schluss, aus, vorbei, Vorhang zu. Der Verein und der Trainer gehen getrennte Wege. Was den Beteiligten nach der Vorsaison vielleicht nicht bewusst war: Diese Situation in Zillingdorf ist ein schweres Los für jeden Trainer. Nach dem Meistertitel unter Coach Gernot Gaitzenauer und dem Aufstiegs-Verzicht ist es extrem schwer, der Mannschaft ein reizvolles Ziel zu bieten.

Was jetzt? Noch einmal Meister werden? Und dann wieder nicht aufsteigen? Der Erfolgshunger ist vorerst gestillt – der Titel nach einer aufreibenden 2. Klasse-Saison verführt zur Bequemlichkeit. Vor allem, wenn die Aufgaben in der nächsten höheren Liga nicht zur Weiterentwicklung auffordern.

Da ist in erster Linie ein Trainer gefragt, die Truppe neu anzuheizen, frisch zu motivieren. Das dürfte Lechner nicht gelungen sein: Zillingdorf irrt im Niemandsland der Tabelle umher. Mit Kurt Wurzer, der Verein, Mannschaft und Liga in- und auswendig kennt, hat der Klub sicher dem richtigen Mann als Interimstrainer vertraut. Ein neuer Trainer, der sich der schwierigen Situation bewusst ist, muss aber von außen ein neues Feuer hineinbringen. Sonst verliert sich Zillingdorf die komplette Saison im Dickicht der 2. Klasse Steinfeld.