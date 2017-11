Night of Warriors, die Dritte. Wer bei der allerersten Veranstaltung vor zwei Jahren dabei war, hätte diesem Event wohl nicht die Chance eingeräumt, dass es tatsächlich eines Tages so weit kommen würde. Und was Harald Fass mit seinem Team auf die Beine gestellt hat, ist beachtlich. Das Organisationsteam hat sich professioneller aufgestellt, die Kinderkrankheiten ausgeräumt – und sich einen berechtigten Platz im heimischen Kampfsport-Kalender erarbeitet.

Will die „Night of Warriors“ allerdings weiterhin an sportlicher Glaubwürdigkeit gewinnen, gilt bei der Auswahl der Teilnehmer mehr Sorgfalt. Vereinzelt wurden Leute in den Ring geschickt, deren körperliche Verfassung nicht darauf schließen lassen würde, dass sie in den letzten Monaten auf einen Kampf hintrainiert hätten. Da wäre es besser für die ganze Veranstaltung – und dessen Glaubwürdigkeit – wenn ein, zwei Kämpfe weniger auf der „Fightcard“ aufscheinen würden.

Wenn sich Harald Fass und Co. für die kommende Auflage weiterhin so gut entwickeln, wie sie es in den vergangenen beiden Jahren gemacht haben, braucht sich dieses Wiener Neustädter Event national keinem Vergleich scheuen.