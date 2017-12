Drei Jahre durfte sich Nemere Kovacs als Eggendorfer Sportdirektor versuchen. Der ganz große Erfolg blieb dabei aus. Der ehrgeizige Präsident Thomas Pollak hatte den Titel als Ziel vor. Dafür stellte er mit seinem Team die entsprechenden Mittel zur Verfügung. Mit ein Grund, warum sich Eggendorf mit vielen Neidern konfrontiert sah und auch noch sieht.

Als Sportlicher Leiter war Kovacs das Bindeglied zwischen Vorstand, Mannschaft und Trainer. Und das mit einer Hauptaufgabe: Spieler und Betreuer so in Position zu bringen, dass sie die Ziele des Vereins verwirklichen. Ein Sportdirektor muss „liefern“ – und bei den hohen Standards in Eggendorf ist alles unter einem Meistertitel ein Misserfolg. Diese Einstellung hat Eggendorf vom letzten Platz der letzten Klasse zu einem der Top-Amateurvereine der Region gemacht. Dieses Ziel hat Kovacs auch bei mehrfachen Versuchen nicht erreicht – deswegen liegt es in der Natur der Sache, dass der Vorstand reagiert.

Richtig nachbesetzt wird der Sportliche Leiter-Posten nicht. Dabei haben Beispiele im Bezirk gezeigt, wie wichtig diese Position sein kann. Beim SC Wiener Neustadt war es der Beginn des Aufschwungs, als die Rollen des Trainers und des Sportlichen Leiters wieder getrennt wurden.