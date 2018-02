Darf sie oder darf sie nicht? Sie darf nicht. Aber sie durfte. Kurz. Die Rede ist von Handballerin Melanie Krautwaschl. Sie wechselte im vergangenen Sommer von Wiener Neustadt zur großen Schwester in die Südstadt, zur Hypo. Allerdings kam sie dort nie richtig an – sportlich gesehen. Deswegen jetzt der Weg auch wieder zurück in die „Allzeit Getreue“. Zuhause ist eben dort, wo das Herz ist. Für Frau Krautwaschl eben Wiener Neustadt. Ein Wechsel zurück an die alte Wirkungsstätte, so alt wie die Transfer-Geschichte selbst.

Allerdings dürften hier die Regeln und deren Auslegung selbst für den Verband nicht abschließend klar sein. Denn kurz nachdem sich die Vereine und die Spielerin bezüglich der Rückkehr einig waren, gab der Verband grünes Licht – und stellte Krautwaschl einen Spielerpass für Wiener Neustadts Handballerin aus. Alles in Butter? Nicht so richtig.

Denn nur wenig später pfiff der Verband seinen eigenen Bescheid zurück, strich die Spielerlaubnis für Krautwaschl in Wiener Neustadt – und setzte sie damit auf die Tribüne.

Und so hart es für Krautwaschl auch jetzt im Moment ist: Der Verband musste in ihrem Fall diesen Zick-Zack-Kurs fahren – denn hätten sie bei ihr ein Auge zugedrückt, dann hätte er einen Präzedenzfall geschaffen.