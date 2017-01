Hand auf‘s Herz! Welcher Fan sieht nicht gerne, wenn sein Lieblingsverein namhafte Spieler präsentiert. Wie einen Orden auf der Brust lässt sich eine prominente Neuverpflichtung am Stammtisch zur Schau tragen. Auch sportlich hätte man einen Neuzugang durchaus argumentieren können. Vielleicht ein weiterer Zentrumspieler, vielleicht ein Strafraumstürmer. Hand auf‘s Herz – das hätte den Anhängern des SC Wiener Neustadt sicher auch gefallen.

Doch so funktioniert Fußball nicht. Zumindest nicht beim SC Wiener Neustadt. Nicht mehr wohlgemerkt. Wirtschaftlich ist es völlig nachvollziehbar, dass sich der Verein gegen „Kracher“ ausgesprochen hat – und mit Lukas Fridrikas einen jungen, talentierten Spieler verpflichtet hat, dessen Nachname in der Handballszene wohl mehr Bedeutung hat als im Fußball. Ein cleverer Transfer, ein Versprechen für die Zukunft. Das passt.

In knapp sechs Wochen muss der SC Wiener Neustadt die Lizenzunterlagen für die kommende Saison aufgeben. Ein schweres Stück Arbeit. Und auch in Bezug darauf ergibt es durchaus Sinn, dass der Verein nicht in‘s „G‘sparte“ greift. Da passt es gut, dass das auch tabellarisch einfach nicht notwendig ist. Der SC Wiener Neustadt hat keine Abstiegssorgen und ist somit in der glücklichen Position nicht handeln zu müssen.