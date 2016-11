Mit dem heftigen Widerstand gegen das Wohnprojekt am Stadionareal hat die Stadtpolitik nicht gerechnet. Das war bei der Projekt-Präsentation vor einigen Wochen spürbar. Verkehr, Lärm, Parkplatznot und andere Probleme werden von den Anrainern in Zukunft befürchtet. Nicht unbegründet, wenn man bedenkt, dass auch die ausgebaute Merkurcity neben dem Stadionareal für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen sorgen wird.

Löblich ist, dass sich jetzt eine Anrainer-Initiative gebildet hat, die das einzig Richtige macht: Versuchen einen Konsens mit der Stadtführung zu finden, anstatt mit dem Kopf durch die Wand zu wollen – was nur selten erfolgreich ist. So werden derzeit zahlreiche Gespräche von Bürgern mit Bürgern geführt, deren Vorschläge dann an die Stadtpolitik herangetragen werden.

Löblich, wie oben bereits erwähnt. Allerdings: Das wäre im Vorfeld der Projekt-Präsentation auch Aufgabe der Stadtpolitik gewesen, egal welcher Couleur. Dann hätte man sich den Ärger der Anrainer auch erspart.