Seit Oktober wurden in Krumbach vier Pkws in Brand gesetzt, der jüngste Vorfall ereignete sich erst in der vorigen Woche – die NÖN berichtete. Unter den Betroffenen befanden sich unter anderen zwei Mitglieder des Sportvereines und eine Lehrerin der Neuen Mittelschule.

Nun konnte die Polizei einen Erfolg verbuchen und einen Verdächtigen ausforschen. Unter Mithilfe der Bevölkerung gelang es, einen Jugendlichen, der insbesondere beim letzten Vorfall aufgefallen war, ausfindig zu machen.

Ein Mädchen hatte den Burschen unweit des Tatortes am Gemeindeparkplatz gesehen und angesprochen. Das dürfte letztlich der entscheidende Hinweis gewesen sein. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen ortsansässigen Jugendlichen, der sich auch zu der Brandstiftung bekannte.

Er gestand, insgesamt sechs Fahrzeuge in Brand gesetzt zu haben – jene vier in Krumbach und auch zwei weitere in Königsberg. Seitens der Polizei werden nun weitere Ermittlungen in die Wege geleitet.