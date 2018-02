Es ist ein Gasthaus mit großer Geschichte – zurückverfolgbar bis in das Jahr 1854. Damals war das heutige Gasthaus am Weißen Kreuz 1 Teil der Herrschaft Krumbach. 1918 kaufte es Josef Gamauf, dessen Sohn Fritz es 1951 übernahm und an seine Tochter Renate weitergab. Ab 2000 wurde das Gasthaus schließlich verpachtet – zunächst an Andreas Ottner, der dann aber den Krumbacherhof aufbaute.

Bis 2008 war Renate Schandlbauers Mann Erich am Weißen Kreuz mit von der Partie, ehe er in Pension ging und Ernst Steuer als Pächter auftrat. Steurer wird im Juli 62 und wird daher dann in Pension gehen. Bis dahin soll ein Nachfolger gefunden werden, damit die Geschichte des Traditionsbetriebes am Weißen Kreuz, in dem auch der berühmte Georg Danzer im Zuge seiner Sommerfrische immer wieder eingekehrt war, weitergeführt werden kann.

Renate Schandlbauer ist wichtig, dass der Betrieb auch weiterhin in seiner Tradition erhalten bleibt.