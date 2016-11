Am Freitag wurde in der Burg ein facettenreiches Programm geboten. Dennoch gab es einen geringen Gästerückgang.

Mit der bereits zweiten Auflage von „Kultur in der Burg“ standen am Freitag wieder die Kunstschaffenden der Stadt im Mittelpunkt. ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger, Brigadier Karl Pronhagl sowie ÖVP-Kulturstadtrat Franz Piribauer eröffneten in Begleitung des Blechbläserensembles der J.M. Hauer-Musikschule den gut besuchten Abend. In der Aula Academie konnten sich die Gäste über die Landesausstellung 2019 und über die Militärakademie informieren.

Eines der großen Highlights war aber wieder das Orchesterkonzert, das von Kulturpreisträger Michael Salamon dirigiert wurde. Ein Publikumsmagnet waren auch die Jazz-Musiker rund um Josef Schultner im Clubraum und die Theaterszenen der Comedienbande im Festsaal. Abgerundet wurde der Abend mit einem Vortrag von Ingrid Riegler, der „Kaffeehausliteratur“-Lesung von Oberst Gerhard Koska und der Ausstellung zur Geschichte der Burg.

Rund 150 Besucher waren gekommen. Obwohl das Programm sehr gut ankam, gab es im Vergleich zum vergangenen Jahr einen geringen Gästerückgang. Oberst Hannes Kerschbaumer meinte, dass gerade der 11. November womöglich ein ungünstiges Datum gewesen sei. Seitens der Milak sei eine weitere Wiederholung von „Kultur in der Burg“ aber vorstellbar.

Mehr zu den Gästen auf der Treffpunktseite in der Wiener Neustädter NÖN.