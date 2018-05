NÖN: Wie viel Aufschwung kann eine Stadt, eine Region von der Landesausstellung mitnehmen?

Guido Wirth: Landesausstellungen haben sich in den letzten Jahren ganz stark zu einem Regionalentwicklungsprojekt entwickelt. Wir haben in den letzten Jahren zwischen 20 und 50 Gemeinden im Umfeld eines Ausstellungsstandortes gehabt, die an einem Strang ziehen. Das wirklich Elementare ist, dass man mit der Landesausstellung eine Über-Idee hat, unter der man sich gemeinsam wiederfinden kann und für die Region Projekte vorantreibt. So entsteht ein einzigartiges Netzwerk. In den letzten Jahren haben wir gemerkt, dass man einen guten Sog entwickeln kann. Auch wenn es etwa um das Thema geht, auf seine Region stolz zu sein. Gemeinsam entwickeln, formen, Projekte erleben und gemeinsam den Weg für die regionale Entwicklung beschreiten – so lautet unser Credo.

Ist es für Städter schwieriger, diesen Stolz zu entwickeln?

Wirth: Der große Unterschied liegt in der Anonymität. Das ist in einer Kleinstadt wie Horn, wo jeder jeden kennt, etwas anderes. Auch in Pöggstall zum Beispiel, wo die Landesausstellung 2017 stattgefunden hat. Ich sehe da aber für Wiener Neustadt, der Hauptstadt der Wiener Alpen, viele Chancen, auch mit den Kooperationspartnern wie dem Neukloster und der Theresianischen Militärakademie, die sich öffnet. Für mich war die Militärakademie beispielsweise nie wirklich Teil des Stadtbildes – wenn sich jetzt das Westtor der Wiener Neustädter Burg öffnet, schaut das ganz anders aus.

| NOEN

Wie schafft man es, dass eine Landesausstellung nachhaltig wirkt und nicht nur für ein halbes Jahr viele Besucher bringt?

Wirth: Das ist natürlich ein großes Thema – wir sind ja mit November 2019 wieder weg, auch wenn die Verbindungen nicht ganz abreißen. Es kommt sehr auf die Region selbst an. Aber es gibt eine aus meiner Sicht signifikante Zahl: 32 Prozent der Besucher einer Landesausstellung verschlägt es zum ersten Mal in die Landesausstellungsregion. Die neuen Gäste kommen in der Regel auch sehr gerne wieder – weil sie merken, sie können sich in der kurzen Zeit gar nicht alles anschauen. Es geht sich ja schon Wiener Neustadt mit den vielen Entdeckungspunkten nebst den Ausstellungsstandorten Kasematten und Stadtmuseum/St. Peter an der Sperr gar nicht an einem Tag aus. Wir wollen vermitteln: Komm‘ ein paar Tage in die Region, du wirst vieles zu entdecken haben.

Wie vielen Menschen, die mit Ideen für die Ausstellung bzw. das Rahmenprogramm zu Ihnen kommen, müssen Sie absagen?

Wirth: Grundsätzlich ist es so, dass ganz viele Menschen mit ganz vielen Ideen kommen. Wir verfolgen einen pragmatischen Ansatz: Wenn es eine gute Idee gibt und einen Projektträger dazu, jemanden, der das umsetzt – dann unterstützen wir das und versuchen es vor den Vorhang zu holen. Wenn es nur eine Idee im Ansatz ist, können wir das als Landesausstellung nicht umsetzen. Wir beschränken uns ganz klar auf die Inhalte der Landesausstellung.

Sie sind in Vorbereitung auf die Landesausstellung oft in Wiener Neustadt. Was ist Ihr Eindruck?

Wirth: Man kennt Wiener Neustadt – aber viele die Stadt leider nur oberflächlich. Es gibt viele Ecken, wo es sich lohnt, sie zu entdecken – die Innenstadt z.B. ist sehr pulsierend, da spielt sich schon etwas ab.