Seit die Bibliothek im März 1998 von Christine Schipflinger gegründet wurde, war Eva Windbichler ehrenamtlich dabei. „Damals haben wir mit geschenkten Büchern angefangen und dann schön langsam dazugekauft“, erinnert sie sich.

Für Bücher interessierte sie sich schon sehr früh, bereits in ihrer Schulzeit absolvierte sie ein Ferialpraktikum in der Wiener Neustädter Bibliothek. Mit 1. Jänner und dem Beginn ihrer Pension hat Windbichler nun die Leitung der kleinen, aber feinen Bibliothek im Hauptschulgebäude übernommen und löst damit Evelyne Kiesbauer nach 13 Jahren ab.

„Ich war all die Jahre mit großer Begeisterung dabei, und sie ist noch immer ungebrochen.“, erzählt Kiesbauer. Die Aufgabe, den Buchbestand immer aktuell zu halten, der Kontakt mit den Stammlesern sowie der Umgang mit dem Buch an sich, waren die Dinge, die sie besonders begeistert haben.

Kiesbauer wird sich in Zukunft um Bucheinkauf kümmern

Auch die Arbeit mit Kindern war ihr immer sehr wichtig. In Zukunft wird sie sich weiter um den Bucheinkauf kümmern und ihrer Nachfolgerin dabei langsam beibringen, was sie selbst dank langjähriger Erfahrung weiß. Sie ist froh, dass sie die administrativen Aufgaben und die Öffentlichkeitsarbeit nun in jüngere Hände legen darf. Dass das Buch immer mehr elektronische Konkurrenz bekommt, wissen sowohl Kiesbauer als auch Windbichler.

Deshalb gehört es zu Windbichlers Zielen, präsenter zu werden, eine eigene Homepage zu erstellen und weitere Möglichkeiten zu finden, Menschen für Bücher zu begeistern.

Ihr erstes Projekt ist die Organisation der Dichterlesung mit Alfred Komarek am 4. März um 17 Uhr im Pfarrheim.