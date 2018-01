So auch vergangenen Donnerstag, als Bischof Alois Schwarz und Landesrat Ludwig Schleritzko unter den Gästen waren. Karnthaler präsentierte stolz die wachsende Wirtschaft (und damit Kommunalsteuer) im Ort. Vorgestellt wurden dabei neue Betriebe und solche, die es 2018 noch werden.

Außerdem wurde zurückgeschaut bzw. in die Zukunft geblickt. So durften natürlich auch die Themen „Wohnen am Golfplatz“, „Ortszentrum“, „Hochwasserschutz“ und „Landesausstellung 2019“ nicht fehlen. Die HLW Frohsdorf sorgte für das Catering, Direktor Alexander Kucera gab Ausblicke auf das BAfEP-Kolleg.