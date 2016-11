Winzer geben die Fässer, in denen ihre besten Weine reifen, nicht gerne her. Außer, wenn diese nochmals „veredelt“ werden. Was mit dem Projekt „CookingSpoon“ passiert. Heuer im März hat Michael Mass diesen besonderen Kochlöffel „erfunden“.

Aus den Dauben bester Weinfässer werden spezielle Kochlöffel in Handarbeit und limitierter Auflage hergestellt, jeder einzelne wird mit Winzer, Wein, Fass und laufender Nummer gekennzeichnet, ist ein Unikat. Wird dieser „CookingSpoon“ beim Kochen feucht, entfaltet er das Aroma des Weines, aus dessen Fass er geschnitten wurde. Kochlöffel waren im Mittelalter ganz besondere „Werkzeuge“, jeder hatte seinen eigenen gekennzeichneten Kochlöffel. Daran knüpft das Projekt auch an.

„Wir wollen einen Kochlöffel in zehn Minuten produzieren“

Zwei Fässer des Winzers Toni Bauer, vom Chardonnay Kreuzgang und Wagramer Reserve, wurden nun zu Kochlöffeln verarbeitet. Und zwar von den Lanzenkirchner Tischlern B-Bros Brandlhofer. Jürgen Brandlhofer war selbst bei der Präsentation in Toni Mörwalds Kochamt dabei. Dort schilderte Kochlöffel-Erfinder Michael Mass, wie schwer es gewesen sei, einen Produzenten zu finden, der das Produkt so gut wie ohne Maschineneinsatz herzustellen vermag. Mit den Brandlhofer-Brüdern hat er den richtigen Partner gefunden.

Jürgen Brandlhofer und das siebenköpfige Team des Familienbetriebes sind immer auf der Suche nach Innovationen, im September gab es den ersten Kontakt, jetzt die Präsentation. Brandlhofer ist begeistert: „Wenn wir die Dauben der Weinfässer hobeln, dann riecht es in der Werkstatt schon mal nach einem guten Zweigelt.“ Der Kochlöffel soll von den Brandlhofers in serieller Handarbeit hergestellt werden. „Wir wollen einen Kochlöffel in zehn Minuten produzieren“, nennt Brandlhofer ein ehrgeiziges Ziel, von dem man aber noch ein Stück entfernt sei. Bauer und Mörwald sei ihr erstes Projekt gewesen, jetzt seien schon weitere Winzer, etwa Willi Bründlmayer, in Arbeit.

Außergewöhnlich ist der „CookingSpoon“ jedenfalls, ganz billig ist er nicht. Die Bauer-Mörwald-Edition gibt es um 99 Euro …