Lichtenegg

Zwei wildernde Hunde drangen in einen Stall im Ortsteil Wäschau ein. Sie töteten eine Laufente und fraßen die Hausziege Cindy so stark an, dass sie von ihren Qualen erlöst werden musste.

Gegen 21.15 Uhr wurde Johannes Zitterbayer vom angstvollen Schreien Cindys aufgeschreckt. Als er zum Stall der Haustiere kam, musste er feststellen, dass sowohl die Tür zum Laufentenstall, als auch zum Ziegenstall aufgerissen worden war. „Ich leuchtete mit der Taschenlampe hinein, da sah mich ein großer, gefleckter Hund kerzengerade an. Der zweite Hund dahinter fraß an der noch lebenden Ziege.“ Von den zwei Laufenten des anderen Stalles hatte eine Ente die Attacke der Hunde nicht überlebt.

"Dann sind die Kinder auch nicht sicher"

„Es war ein rehbraun-schwarz gefleckter Schäfermischling, der zweite Hund war heller“, beschreibt Johannes Zitterbayer die vierbeinigen Übeltäter. „Cindy war der Liebling unserer drei Kinder, aber vor allem der Oma“, bedauert Margret Zitterbayer den Verlust. In erster Linie haben sie jedoch Angst um die Kinder: „Wenn sie die Tiere angreifen, sind ja die Kinder auch nicht sicher.“ Der Vorfall wurde der Polizeiinspektion Wiesmath gemeldet, die in dieser Sache schon ermittelt.

Lichteneggs Jäger wollen sich jedenfalls darum kümmern: „Bei der Jagdversammlung nächste Woche werden wir das besprechen“, verspricht Josef Leitner. Da dies kein Einzelfall war, wird die Suche nach den Hunden – die auch aus den umliegenden Gemeinden stammen können – intensiviert.

Lösungen sind jedenfalls schwierig: „Wenn wir einen solchen Hund erschießen, sind wir die Bösen.“ Die Gemeinde will in einer der nächsten Gemeindezeitungen wieder einmal auf dieses Problem hinweisen.