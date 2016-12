Wer das neue Jahr mit herzhaftem Lachen beginnen möchte, ist bei den Theateraufführungen der katholischen Jugend Lichtenegg richtig. Am Programm: „Agentur Männerdilemma – wir haben die Lösung parat“.

Die Komödie handelt von der Geschäftsidee dreier rühriger Damen (Bianca Schuh, Anna und Ute Beiglböck sowie Veronika Schrammel) – einer Agentur für Frauen mit Männern im Angebot. Es gibt eine A-Kategorie mit Prachtexemplaren zum Kennenlernen und verlieben sowie die B-Kategorie fürs Grobe, nur zum Mieten für unangenehme Arbeiten.

In diese Kategorie steckten sie sogar ihre eigenen Ehemänner (Andreas und Christoph Sanz, sowie Thomas Schwarz). Weiters im Einsatz: Johanna Stangl als ewig nervende Nachbarin, Julia Schrammel als junge, dynamische Nichte auf der Suche nach der Liebe, Manuel Rennhofer, der sich in sie verknallt, und nicht zuletzt Michael Stangl, der als örtlicher Reporter agiert. Alles Übrige – von der Regie bis zum Souffleurdienst – übernimmt Claudia Sanz. Termine: 1.1. (19 Uhr), am Freitag, 6.1. (14 u. 19 Uhr), am Samstag den 7.1., um 20 Uhr und am Sonntag, dem 8.1. um 17 Uhr.