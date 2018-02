Bereits zum 155. Mal verwandelt sich Lichtenwörth kommenden Sonntag, dem 11. Februar, zur Faschingshochburg: Tausende Besucher zieht es jedes Jahr in den Ort, um sich den wohl größten Faschingsumzug Niederösterreichs anzusehen.

Johann Müllner führte 1987 den Umzug als Prinz Karneval an. Kommenden Sonntag wird sein jüngster Sohn Lorenz die Rolle übernehmen. | Veraszto

Mehr als 20 Wägen, die mit handgedrehten „Roserln“ geschmückt sind, gehen am Sonntag an den Start. Dazwischen begeistern auch noch zahlreiche Fußgruppen. An der Spitze fährt – wie jedes Jahr – der Prinz Karneval mit seinen Prinzessinnen. Heuer ist es der 17-jährige Lorenz Müllner, der die Rolle übernimmt. Er folgt damit nach 31 Jahren seinem Vater Johann nach, der 1987 den Prinzen spielte. Damals gab es einen großen weißen griechischen Tempel auf dem Karnevalswagen zu bewundern.

Die Prinzessinnen geben ihrem Wagen noch den letzten Schliff. Am Foto: Nicola Edler, Vanessa Chibelean, Nikola Kopkova, Anika Koglbauer, Miriam Mongold (stehend, v.l.), Marika Edler, Sabrina Tok und Laura Topic (sitzend, v.l.). Nicht am Foto: Jasmin Steiner. | Veraszto

Für welche Figur sich Lorenz und seine neun Prinzessinnen (Nicola Edler, Vanessa Chibelean, Nikola Kopkova, Anika Koglbauer, Miriam Mongold, Marika Edler, Sabrina Tok, Laura Topic und Jasmin Steiner) entschieden haben, wird erst am Faschingssonntag enthüllt. Organisiert wird der Umzug traditionell vom Burschenklub Lichtenwörth, der auch jedes Jahr aufs Neue das Papier und den Draht für die „Roserl“ zur Verfügung stellt. Beginn des Faschingsumzuges ist um 14 Uhr.